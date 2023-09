PlayStation Store: migliori giochi in sconto per il weekend a prezzo competitivo

Quest'ultimo weekend di settembre riserva tante sorprese a coloro che sono sempre alla ricerca di un prezzo competitivo per i migliori giochi del catalogo PS4 e PS5. Su PlayStation Store ci sono tanti giochi a meno di 20 euro, ecco le offerte da non perdere!

Crash Team Racing Nitro Fueled costa 13.99 euro e vi segnaliamo anche Diablo Prime Evil Collection a 19.79 euro, A Way Out e Star Wars Battlefront 2 a 5.99 euro l'uno, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 15.99 euro e Dragon Ball Xenoverse 2 a 9,99 euro.

Si continua con The Elder Scrolls Online a 5.99 euro, Diablo Eternal Collection a 19.79 euro, Bloodborne Game of the Year Edition a 17.49 euro, Mafia II Definitive Edition a 9.89 euro, il pacchetto Metro Saga con Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux e Metro 2033 a 11,99 euro e Horizon Zero Dawn Complete Edition a 9,99 euro.

Da segnalare anche LEGO Marvel Super Heroes a 5.99 euro, Far Cry 5 a 10,49 euro, Batman Arkham Knight a 5.99 euro, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition a 9.99 euro, Rayman Legends al super prezzo di 3.99 euro, Resident Evil 2 Deluxe Edition a 12.49 euro e BioShock The Collection a 9,99 euro.