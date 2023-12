PlayStation Store: le migliori offerte sui giochi PS5 da recuperare a Natale

Anno nuovo vita nuova, ma il 2023 ha ancora qualche ultima cartuccia da sparare con i giochi incredibili in sconto sul PlayStation Store per Natale. Uno dei momenti più attesi è qui; le festività natalizie sono appena iniziate, e per godersele al meglio sono sopraggiunti i nuovi sconti dalle pagine PlayStation per i giochi PS5 e non solo.

L'offerta dei giochi PS5 in saldo è ricca di nomi first e third party. Tra God of War Ragnarok, EA Sports FC 24, Call of Duty Modern Warfare 3 e Final Fantasy 16, il divertimento è assicurato. È l'ora di festeggiare un anno davvero importante per il gaming con tante nuove offerte dal PlayStation Store dedicati ai bestseller di PS5. Tra i consigli dei 30 indie imperdibili da Shuhei Yoshida per gli sconti di Natale su PlayStation Store e le promo sui AAA, è il momento di videogiocare in grande anche per gli ultimi giorni del 2023. Qui a seguire potete trovare un elenco dei prodotti da non lasciarsi sfuggire:

EA Sports FC 24 Standard Edition per PS4 e PS5 passa da 79,99 euro a 31,99 euro, con uno sconto del 60%;

Call of Duty Modern Warfare III Bundle Cross-Gen passa da 79,99 euro a 55,99 euro, con uno sconto del 30%;

NBA 2K24 Edizione Kobe Bryant per PS5 passa da 79,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 50%;

Mortal Kombat 1 passa da 74,99 euro a 44,99 euro, con uno sconto del 40%;

Star Wars Jedi Survivor passa da 79,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 50%;

Hogwarts Legacy per PS5 passa da 74,99 euro a 37,49 euro, con uno sconto del 50%;

Alan Wake 2 passa da 59,99 euro a 47,99 euro, con uno sconto del 20%;

Assassin's Creed Mirage passa da 49,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto del 30%;

God of War Ragnarok passa da 79,99 euro a 49,59 euro, con uno sconto del 38%;

The Crew Motorfesr Standard Edition - Cross-gen passa da 79,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 50%;

UFC 5 passa da 79,99 euro a 47,99 euro, con uno sconto del 40%;

Cyberpunk 2077 passa da 49,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

Diablo IV Standard Edition passa da 79,99 euro a 47,99 euro, con uno sconto del 40%;

Final Fantasy XVI passa da 79,99 euro a 47,99 euro, con uno sconto del 40%;

Final Fantasy XVI Deluxe Edition Digitale passa da 99,99 euro a 59,99 euro, con uno sconto del 40%.

L'elenco è ricco di giochi da recuperare con le ultime offerte dell'anno, ma il PlayStation Store ha in serbo ancora tante sorprese per i mesi che comporranno il 2024. Siete interessati a fare qualche ultimo acquisto o regalo di Natale tramite la piattaforma digitale di Sony?