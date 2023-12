PlayStation Store, i migliori saldi tra le offerte di fine anno: da CoD a Hogwarts Legacy

Volete prepararvi videoludicamente al meglio per l'inizio delle vacanze natalizie, ma non sapete quale titolo comprare? PlayStation ha dato il via a tante offerte sul proprio Store, come visto con gli sconti del PlayStation Store sui 5 giochi a meno di 4,99 euro per Natale. Tuttavia, la selezione dei giochi in promozione è sempre più ricca di IP.

Neanche il tempo di festeggiare l'arrivo dei The Game Awards con le tante offerte rilasciate sul PlayStation Store che già si parla di altri giochi da recuperare ad un prezzo inferiore a quello di listino; tra i prodotti del momento troviamo Call of Duty Modern Warfare 3, UFC 5, Hogwarts Legacy e parecchie altre avventure che vi intratterranno parecchio.

Ma quindi, qual è il meglio delle IP attualmente acquistabili sul PS Store per la fine dell'anno?

EA Sports FC 24 Ultimate Edition per PS4 e PS5 passa da 109,99 euro a 54,99 euro, con uno sconto del 50%;

Call of Duty Modern Warfare III Bundle Cross-Gen passa da 79,99 euro a 55,99 euro, con uno sconto del 30%;

Sonic Superstars passa da 59,99 euro a 41,99 euro, con uno sconto del 30%;

Call of Duty Modern Warfare 3 Edizione Cassaforte passa da 109,99 euro a 87,99 euro, con uno sconto del 20%;

Hogwarts Legacy per PS4 pasa da 69,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto del 50%;

UFC 5 passa da 79,99 euro a 47,99 euro, con uno sconto del 40%;

Monster Hunter Rise PS4 & PS5 passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Far Cry 6 Deluxe Edition passa da 89,99 euro a 22,49 euro, con uno sconto del 75%;

Remnant II Deluxe Edition passa da 59,99 euro a 38,99 euro, con uno sconto del 35%;

Alan Wake Remastered passa da 29,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

Dying Light 2 Stay Human Deluxe Edition passa da 89,99 euro a 53,99 euro, con uno sconto del 40%;

Ghost of Tsushima Director's Cut passa da 79,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 50%;

Ratchet & Clank: Rift Apart passa da 79,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 50%;

Diablo II Resurrected passa da 39,99 euro a 13,19 euro, con uno sconto del 67%.

Ci sono tanti sconti da recuperare in vista della fine dell'anno. Il PlayStation Store continua ad essere invaso da offerte incredibili, perciò non resta che andare alla caccia della promozione incredibile prima che sia troppo tardi.