PlayStation Store: migliori sconti e offerte di marzo in un video

Sony celebra l’inizio della stagione primaverile con una serie di promozioni sul PlayStation Store, tra le quali spiccano le Follie di marzo. Dal momento che il numero di prodotti in offerta è molto alto, nel tentativo di facilitarvi la scelta abbiamo selezionato alcune offerte che riteniamo essere molto interessanti.

La nostra rassegna parte con un titolo estremamente recente, Kingdom Hearts 3, proposto a 52,49 euro. Nonostante la lunghissima gestazione, la creatura di Tetsuya Nomura e Square Enix presenta qualche incertezza sul fronte narrativo, ma ha ugualmente tutte le carte in regola per scaldare il cuore dei fan. Solo lodi, invece, per il comparto tecnico/artistico e il sistema di combattimento frenetico e spettacolare. Impossibile non consigliarvi, inoltre, Vampyr, proposto per l'occasione a soli 19,79 euro. L'action RPG di Dontnod vi calerà nei panni del Dr. Jonathan Reid, nella Londra del 1918 messa in ginocchio dall'influenza spagnola. Il titolo è caratterizzato da un'atmosfera di prim'ordine e da un intreccio narrativo ricco di sfumature morali e sotto-trame elaborate.

Se siete curiosi di scoprire gli altri nostri consigli, vi consigliamo di guardare il video allegato in cima a questa notizia oppure di leggere lo speciale sui migliori sconti di marzo. Prima di salutarvi, ricordiamo che questi sconti rimarranno attivi fino a poco dopo la mezzanotte del 28 marzo. Approfittatene il prima possibile!