PlayStation Store: Minit, Infernium e Impact Winter tra le novità della settimana

La prima settimana di aprile non presenta tantissime novità sul PlayStation Store, in attesa di titoli di grosso calibro /God of War, Yakuza 6 The Song of Life) fanno la loro comparsa giochi minori ma non per questo meno interessanti, come, Minit, Infernium,

Di seguito, tutte le novità disponibili su PlayStation 4, PlayStation VR e PlayStation Vita a partire dal 2 aprile 2018.

Novità PlayStation 4

The Adventure Pals (5 aprile - 14.99 euro)

Bunny Must Die! Chelsea and the 7 Devils (5 aprile - 19.99 euro)

Dangun Feveron (4 aprile - 9.99 euro)

Dead Land (4 aprile - 9.99 euro)

Enigmatis 3 The Shadow of Karkhala (6 aprile - 14.99 euro)

Epic Dumpster Bear Dumpster Fire Redux (6 aprile - 4.99 euro)

Flight of Light (5 aprile - 9.99 euro)

Impact Winter (5 aprile - 24.99 euro)

Infernium (5 aprile - 14.99 euro)

The King of Fighters '97 Global Match (5 aprile - 19.99 euro)

Metropolis Lux Obscura (4 aprile - 9.99 euro)

Minit (4 aprile - 9.99 euro)

Novità PlayStation Vita

Bunny Must Die! Chelsea and the 7 Devils (5 aprile - 19.99 euro)

The King of Fighters '97 Global Match (5 aprile - 19.99 euro)

Metropolis Lux Obscura (4 aprile - 9.99 euro)

Penny-Punching Princess (6 aprile - 29.99 euro)

Novità PlayStation VR

Crisis on the Planet of the Apes (5 aprile - 24.99 euro)

Island Time VR (6 aprile - 19.99 euro)

Cosa ve ne pare delle novità? Acquisterete uno dei titoli sopracitati? Vi ricordiamo che sul PlayStation Store sono ancora attivi gli sconti di Pasqua con tantissimi giochi per PlayStation 4 a meno di dieci euro, da domani inoltre (martedì 3 aprile) saranno disponibili anche i giochi gratis PlayStation Plus di aprile, tra cui troviamo Mad Max e Trackmania Turbo.