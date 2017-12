PlayStation Store: NBA 2K18 è la seconda offerta di Natale

Continuano ledel PlayStation Store: da oggi e fino al 24 dicembre, il negozio online di Sony proporrà dodici diversi titoli a prezzo scontato, uno ogni 48 ore. Dopo, oggi si prosegue con

Come potete vedere nella relativa pagina del PlayStation Store, NBA 2K18 viene proposto in offerta nella sua versione base a 34,99 euro anziché 69,99 euro (con uno sconto pari al 50%), nella Legend Edition a 49,99 euro anziché 99,99 euro (edizione che include 100.000 CV, 20 pacchetti La Mia Squadra, Scarpe Shaq Attaq, Maglia Shaq matricola, Maglia con logo Shaq official, Maglia Shaq 'soprannome' e Anello NBA Shaq) e nella Legend Edition Gold a 79,99 euro anziché 149,99 euro (questa versione include i contenuti della Legend Edition con 150.000 CV in più e diversi capi di abbigliamento aggiuntivi).

Ricordiamo che le 12 Offerte di Natale del PlayStation Store verranno aggiornate ogni 48 ore fino al 24 dicembre. Approfitterete di questa promozione per recuperare NBA 2K18?