Il PlayStation Store non è un monopolio: respinta la causa che accusava Sony

Circa un anno fa, dopo aver impedito negli Stati Uniti a rivenditori come GameStop e Amazon di vendere codici per acquistare contenuti sul PlayStation Store, Sony è stata accusata di aver reso il PlayStation Store un vero e proprio monopolio, danneggiando di conseguenza retailer e consumatori.

Oggi, un tirbunale della California ha accolto la richiesta di Sony Interactive Entertainment di respingere la class action che accusava l'editore di mantenere un monopolio sul prezzo e sulla distribuzione dei giochi digitali tramite il suo popolare negozio online.

La causa guidata dai consumatori affermava che SIE deteneva il pieno controllo sui prezzi di tutti i titoli venduti tramite il negozio PSN, sostenendo che la rimozione dei codici digitali dai retailer significava possedere il "monopolio dei prezzi" per quanto riguarda le vendite di tutti i videogiochi PlayStation digitali, costringendo i consumatori a utilizzare esclusivamente il proprio servizio per pagare i rispettivi prezzi.

Tuttavia, come riportato da Bloomberg Law, il giudice Richard Seeborg del distretto settentrionale della California ha archiviato il caso lo scorso fine settimana, adducendo che non c'erano prove che SIE avesse rimosso i codici digitali dai negozi per acquisire il pieno controllo delle vendite di giochi digitali di PlayStation.

"Per tutti i suddetti motivi, la mozione di archiviazione è accolta perché i querelanti non hanno denunciato un'adeguata condotta anticoncorrenziale ai sensi dello Sherman Act [la legge con cui è definito l'antitrust aziendale] e le altre affermazioni che derivano dallo Sherman Act", ha scritto il giudice Seeborg.