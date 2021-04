PlayStation Store: novità per i pagamenti su PS4 e PS5 con la direttiva UE

Con un messaggio condiviso da Sony, il colosso tecnologico giapponese informa tutti gli utenti PS4 e PS5 sulle modifiche che, nei prossimi mesi, potrebbero avvenire negli acquisti di contenuti digitali su PlayStation Store in funzione della Direttiva dei Sistemi di Pagamento dell'UE appena entrata in azione.

Sony spiega infatti che la nuova legislazione europea (nota anche come "PSD2") "ha come scopo quello di aumentare la sicurezza dei pagamenti online" e di assicurare che le persone che effettuano le transazioni online siano gli effettivi possessori degli account e dei sistemi utilizzati come metodo di pagamento.

Le nuove direttive dell'UE impongono alle banche e ai fornitori di carte di credito l'obbligo di adattare le proprie misure di sicurezza per conformarsi ai più rigidi standard di controllo del PSD2, noti come 3DS (da non confondersi con l'omonima console, ovviamente!). Il 3DS richiederà agli acquirenti di superare un ulteriore passaggio di sicurezza durante le loro transazioni di pagamento: questo step ulteriore potrà avvenire sia con una password monouso (da ricevere via cellulare) o rispondendo a una domanda di sicurezza.

A tal riguardo, Sony precisa che "durante la fase di implementazione di questi cambiamenti, purtroppo i fallimenti dell'autenticazione 3DS potrebbero causare il rifiuto dei pagamenti eseguiti su console, incluse PS4 e PS5. Ci aspettiamo che ciò abbia un impatto maggiore su carte di credito o di debito, più che su PayPal o altri metodi di pagamento che accettiamo, Il riscatto dei codici promozionali non subirà alcun cambiamento".

Da qui ai prossimi mesi, perciò, gli utenti potrebbero riscontrare dei problemi nel completare con successo i pagamenti su PlayStation Store tramite carte di credito. Di conseguenza, Sony ricorda ai giocatori PS4 e PlayStation 5 che è possibile acquistare voucher per ricaricare il portafoglio digitale o completare con successo gli acquisti su PS Store usando metodi di pagamento alternativi come PayPal.



Il nuovo processo di implementazione del sistema di sicurezza europeo 3DS, sottolinea Sony, non dovrebbe causare dei problemi con le versioni del PlayStation Store accessibili non da console: gli utilizzatori di carte di credito possono perciò effettuare acquisti senza problemi su computer o dispositivi mobile nella versione via browser del PS Store.