PlayStation Store: al via la nuova Offerta della Settimana

Oltre agli sconti sui giochi PlayStation 4, a partire da oggi è disponibile anche la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store, offerta dedicata ad un titolo non recentissimo ma ancora particolarmente apprezzato, in vendita a meno di dieci euro.

Parliamo di Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration (Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni nella versione italiana), secondo episodio della trilogia di Lara Croft che include anche l'originale Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider.

Questa edizione presenta tantissimi contenuti extra oltre al gioco originale tra cui l'espansione Legami di Sangue con supporto per PlayStation VR, la modalità Stoicismo (Co-Op Online), il livello aggiuntivo Sopravvivenza Estrema, un completo e un'arma celebrativa oltre a cinque skin classiche per Lara. Presenti anche le espansioni Baba Jaga Il Tempio della Strega e Il Risveglio della Fredda Oscurità, inoltre 12 completi, 7 armmi e ben 35 Carte Spedizione.

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration è in vendita a 7.99 euro (anzichè 59.99 euro) con uno sconto pari al 70% sul prezzo di listino fino al 12 settembre. Cosa ne pensate della nuova Offerta della Settimana del PlayStation Store? Fateci sapere la vostra opinione nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.