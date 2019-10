PlayStation Store: ecco la nuova Offerta della Settimana

Oltre agli Sconti di Halloween sui giochi PS4 Sony ha lanciato, come ogni mercoledì, anche la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store europeo.

L'Offerta della Settimana riguarda Tom Clancy's The Division 2, in vendita a prezzo scontato fino al 23 ottobre 2019. Nello specifico la Standard Edition costa ora 24.99 euro, la Gold Edition 29.99 euro, la Ultimate Edition 34.99 euro e infine il Season Pass Anno 1 ha un prezzo pari a 23,99 euro.

Si tratta di una bella occasione per entrare nel mondo di The Division, acquistando il più recente episodio della serie a poco meno di 25 euro, oppure in versione Gold a cinque euro in più. La Ultimate Edition è forse la versione più vantaggiosa per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo mentre chi possiede già il gioco può acquistare solamente il Pass Anno 1 che garantisce l'accesso a tanti contenuti.

La nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store andrà avanti fino al 23 ottobre compreso, se siete interessati avete quindi tutto il tempo necessario per aggiungere fondi al portafoglio e completare l'acquisto.