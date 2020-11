PlayStation Store: al via la nuova offerta della settimana su un gioco PS4 recentissimo!

Come ogni mercoledì, Sony lancia la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store, questa volta dedicata ad un gioco davvero recente, pubblicato su PS4 lo scorso mese di ottobre.

Neo Cortex e N. Tropy sono tornati e questa volta non hanno preso di mira solo questo universo, ma l'intero multiverso! Crash e Coco dovranno rimettere al loro posto le quattro maschere quantiche e piegare le leggi della realtà per salvare... gli universi! Nuove abilità? Ci sono. Più personaggi giocabili? Eccoli. Dimensioni alternative? Non potrebbero mancare. Boss improponibili? Sono già pronti. La solita, incredibile impertinenza? Ci puoi scommettere le mutande. Un secondo, sono davvero mutande? Non in questo universo!

Come avrete intuito dalla sinossi, parliamo naturalmente di Crash Bandicoot 4 It's About Time, in vendita fino al 12 novembre al prezzo di 52.49 euro invece di 69.99 euro, con uno sconto pari al 25% sul prezzo di listino. Acquistando il gioco riceverete in regalo le due skin Technicolor per Crash e Coco, oltre ai costumi Marsupus Erectus e Potenziamento Serio, disponibili in esclusiva temporale su PS4.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Crash Bandicoot 4 It's About Time.