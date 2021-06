PlayStation Store: la nuova Offerta della Settimana è un gioco recente

Contestualmente ainuovi sconti di metà anno per PS4 e PS5, il PlayStation Store ha anche rinnovato la sua Offerta della Settimana: stavolta il taglio di prezzo l'ha ricevuto un gioco piuttosto recente.

La nuova Offerta della Settimana del PlayStation Store è tutta dedicata a NieR Replicant ver.1.22474487139, che fino al prossimo 1 luglio potrà essere acquistato a 44,99 euro nella sua versione per PS4 e retrocompatibile con PS5, con uno sconto del 25% sul prezzo pieno di 59,99 euro.

Lanciato il 23 aprile scorso, NieR Replicant ver.1.22474487139 è una versione aggiornata di NieR Replicant, gioco di Yoko Taro pubblicato originariamente in Giappone nell'aprile del 2010 e mai arrivato in Europa prima di questa operazione di rifacimento (dalle nostre parti giunse solo la versione alternativa, Gestalt). Il protagonista è un giovane di buon cuore di un villaggio remoto, che per salvare sua sorella Yonah, gravemente malata di Necrografia, parte con Grimoire Weiss, uno strano tomo parlante, alla ricerca dei "Versi sigillati". Se volete saperne di più, allora dovete asolutamente leggere la nostra recensione di NieR Replicant ver.1.22474487139.