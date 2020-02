PlayStation Store: nuova Offerta della Settimana per PS4

E' online sul PlayStation Store europeo la nuova Offerta della Settimana dedicata come sempre a un gioco della lineup PlayStation 4, in vendita a prezzo ridotto fino al prossimo 5 marzo.

Protagonista dell'Offerta della Settimana è Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, proposto al prezzo di 17,99 euro anzichè 59.99 euro, ricordiamo che sul PlayStation Store è disponibile anche una versione demo gratis del gioco, per provarlo con mano prima dell'acquisto.

"Vivi il capitolo finale delle origini di Lara, che in Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition diventa la Tomb Raider che era destinata a essere. Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition include il gioco base, le sette tombe sfida dei DLC e tutte le armi, i completi e le abilità scaricabili, per vivere al meglio il capitolo più importante della storia di Lara."

In alternativa i possessori del gioco base possono acquistare solamente i contenuti della Definitive Edition tramite DLC al prezzo di 5,99 euro. La promozione è già attiva sul PlayStation Store e terminerà alle 12:00 del 5 marzo, se siete interessati approfittatene prima che il gioco torni ad essere venduto a prezzo pieno. Siete soddisfatti della nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti