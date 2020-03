PlayStation Store: al via la nuova Offerta della Settimana per PS4

Oltre alla promozione Doppi Sconti di marzo, il PlayStation Store italiano ospita oggi anche la nuova Offerta della Settimana su un gioco PlayStation 4, valida da oggi e fino al prossimo 12 marzo.

Protagonista della nuova campagna promozionale è Zombie Army 4 Dead War, proposto a 32.49 euro anzichè 49.99 euro, scontato del 35% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito la sinossi del gioco Rebellion: "Le orde di Hitler tornano all'assalto in questo terrificante sparatutto dai creatori di Sniper Elite 4! Abominevoli nemici soprannaturali, armi epiche e una nuova angosciante campagna per 1-4 giocatori ti attendono in un'avventura ambientata nell'Europa degli anni '40 in cui dovrai salvare l'umanità dall'apocalisse zombi! La resistenza ha sconfitto l'Hitler zombi esiliandolo all'Inferno, ma i morti risorgono più affamati che mai! Continua la storia alternativa di Zombie Army Trilogy con nuovi e vasti livelli, e svela un piano inquietante che porterà la brigata superstite in Italia e non solo! Goditi una balistica che ha rivoluzionato un intero genere, crea l'eroe che meglio ti rappresenta e sfrutta la potenza del fuoco, del fulmine e dell'essenza divina potenziando le tue armi per respingere i morti viventi. Quando l'orda ti accerchia, distruggila con attacchi in mischia avanzati e spietate mosse finali!"

Uno sparatutto a base di zombie che conquisterà gli amanti del genere, ora in vendita a prezzo contenuto. Si tratta oltretutto di un titolo recentissimo (la pubblicazione risale al 4 febbraio 2020) se siete interessati dunque non lasciatevelo scappare prima che torni in vendita a prezzo pieno.