PlayStation Store: al via la nuova Offerta della Settimana per PS4

Puntuale come ogni martedì, Sony ha lanciato una nuova Offerta della Settimana su PlayStation Store. A questo giro, a subire un taglio di prezzo è stato Control, ultimo gioco realizzato dai ragazzi di Remedy (Max Payne, Alan Wake, Quantum Break).

A partire da oggi e fino alle ore 00:59 di giovedì 2 aprile, Control può essere acquistato al prezzo promozionale di 23,99 euro, con un sconto del 60% sul prezzo pieno di 59,99 euro. Compresi nell'acquisto ci sono anche una serie di contenuti extra, ovvero la Mod Arma di Servizio rara, la Mod Giocatore rara, la Muta siderale, il Tema L'esploratore e il Tema Cava della roccia scura.

Per chi non lo sapesse, Control è un action/adventure in terza persona con elementi sovrannaturali, che vi cala nei panni di Jesse Faden, la neo-direttrice di un'agenzia segreta invasa da una minaccia ultraterrena. L'edificio in cui è ambientato il gioco, la Oldest House, è estremamente articolato e si presta ad un'esplorazione libera che abbraccia il genere Metroidvania. Ne saprete di più leggendo la recensione di Control.

Prima di salutarvi, segnaliamo che sono attivi anche i mega-sconti di marzo su PlayStation Store e che questo mese Control è entrato far parte del catalogo di PlayStation Now, nel quale rimarrà fino al prossimo 31 agosto.