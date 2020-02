PlayStation Store: nuova Offerta della Settimana, sconti giochi PS4 a meno di 5 e 15 euro

Sony ha lanciato nelle scorse ore gli sconti PS4 La Scelta dei Critici, adesso è disponibile anche la nuova Offerta della Settimana oltre a sconti con giochi a meno di 15 e 5 euro!

Offerta della Settimana

Protagonista dell'Offerta della Settimana è Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition in vendita a 55.99 euro: questa versione include il gioco, le skin per BD-1 e la Stinger Mantis, artbook digitale e video dietro le quinte dello sviluppo con 90 minuti di contenuti.

Sconti PS4 giochi a meno di 15 euro

In questa categoria rientrano giochi come The Crew 2, Rayman Legends, Prey, Assassin's Creed Unity, Dead by Daylight Edizione Speciale, Battlefield 1 Revolution, Wolfenstein The Old Blood, Trackmania Turbo e Tom Clancy's The Division Gold Edition.

Giochi a meno di 5 euro

Altra categoria molto interessante che include titoli come Mass Effect Andromeda, Mirror's Edge Catalyst, Oceanhorn Monster of Uncharted Seas, Island Flight Simulator e Race the Sun.

Sconti DLC ed Espansioni

L'ultima tornata di offerte riguarda i DLC, ad esempio è possibile acquistare a prezzo scontato i Battle Pass, Season Pass e Premium Pass di giochi come Assassin's Creed IV, Assassin's Creed Syndicate, Battlefield 1, Call of Duty WWII, Mafia 3, Dragon Age Inquisition e Batman Arkham Knight.

Tutte le offerte sono valide fino al 20 febbraio ad esclusione dell'Offerta della Settimana, attiva fino a martedì 11 febbraio.