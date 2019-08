PlayStation Store: nuova ondata di sconti PS4 e PSVR per gli abbonati PS Plus

Mentre gli abbonati PlayStation Plus attendono l'annuncio dei nuovi giochi PS4 gratis di settembre, la sezione Sconti Esclusivi sul PlayStation Store si popola di offerte e promozioni esclusive per gli iscritti PS Plus.

Sono oltre sessanta i giochi PS4 e PlayStation VR a sconto per gli utenti Plus, tra i tanti citiamo Far Lone Sails a 11.25 euro, Illusion of L'Phalcia a 11.99 euro, Massira a 9.99 euro, X-Morph Defense Complete Edition a 8.99 euro, Earth Defense Force 5 a 24.99 euro, OverRide Season Pass a 4.99 euro, Extinction a 11.99 euro, Tacoma a 7.99 euro, Troll and I a 8.99 euro, MXGP3 Special Edition a 19.99 euro, A Bastard's Tale a 2,39 euro, Mortal Kombat XL a 16.49 euro e Sniper Elite 3 a 5.99 euro, solamente per citarne alcuni.

Ricordiamo che oggi pomeriggio alle 17:30 Sony svelerà ufficialmente i giochi della lineup Instant Game Collection di settembre 2019 per gli abbonati Plus, come di consueto si attende l'arrivo di due titoli PlayStation 4 ma non è escluso che la compagnia possa cambiare le carte in tavola e offrire un maggior numero di giochi, coinvolgendo magari anche i possessori di PlayStation VR. Ne sapremo di più oggi pomeriggio.