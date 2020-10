PlayStation Store: la nuova versione arriva a fine ottobre, ecco cosa cambia

Con una email inviata a tutti gli iscritti al PlayStation Network, Sony ha confermato che il nuovo PlayStation Store debutterà a fine mese su desktop/mobile e ovviamente su console PlayStation 4 e PS4 PRO.

Nello specifico la versione desktop debutterà tra il 21 e il 26 ottobre mentre il 28 ottobre sarà la volta dell'edizione mobile per smartphone e tablet. Con l'arrivo del nuovo PS Store non sarà più possibile acquistare da browser contenuti per PlayStation 3, PSP e PS Vita, nonchè avatar, temi e app per PS4, questi saranno disponibili solamente tramite gli store accessibili dalle rispettive console, da segnalare però come il negozio online non sia più accessibile da PSP sin dal 2016.

Scompare anche la lista desideri e tutti gli articoli aggiunti alla wishlist verranno rimossi dalla stessa. Piccoli ritocchi anche all'aspetto estetico, con il PlayStation Store che si adatta così al design della nuova interfaccia di PS5, ricordiamo infatti che il PS Store sarà integrato nella dashboard della console Sony e non sarà una applicazione a parte come su PlayStation 4.

Non ci resta che attendere pochi giorni per toccare con mano il nuovo PlayStation Store, dopo tanti anni il negozio digitale di Sony si rinnova per non farsi trovare impreparato al salto nella next-gen.