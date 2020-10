PlayStation Store: la nuova versione sta arrivando, il rollout è iniziato

La nuova versione del PlayStation Store è attesa tra il 21 e il 26 ottobre su desktop e il 28 ottobre su mobile, tuttavia il rollout sembra essere già iniziato in alcuni paesi, come confermato dalle immagini trapelate sul web in queste ore.

Nello specifico alcuni utenti in Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia/Nuova Zelanda possono già visitare il nuovo store direttamente dal browser, il negozio presenta una serie di cambiamenti estetici per adattarsi meglio all'interfaccia di PlayStation 5, inoltre scompare la possibilità di acquistare contenuti per PS3, PSP e PS Vita, nonchè avatar, temi e app per PS4.

I contenuti citati qui sopra saranno disponibili solamente tramite gli store accedendo dalle rispettive console, ad eccezione di PSP, dato che il negozio è stato chiuso nel 2016. Scompare anche la lista desideri e tutti gli articoli aggiunti alla wishlist verranno rimossi non appena il nuovo PlayStation Store farà il suo debutto ufficiale.

Il rinnovato PlayStation Store permette di gestire più facilmente la libreria PS4 e PS5, proprio l'aggiunta della sezione PlayStation 5 al catalogo giochi è una delle novità più in vista di questo redesign in chiave next-gen. E voi cosa ne pensate, vi piace l'aspetto del nuovo negozio digitale PlayStation?