PlayStation Store, nuove offerte e tanti giochi PS4 in sconto a meno di 15 euro

Come ogni mercoledì arriva una nuova ondata di sconti sul PlayStation Store: due le categorie che hanno catturato la nostra attenzione, ovvero i giochi a meno di 15 euro e una selezione di giochi essenziali per PS4 a prezzo scontato.

Selezioni Essenziali

In questa categoria troviamo ad esempio FIFA 20 a 4.89 euro, GTA V Premium Edition a 14.69 euro, The Last Of Us Parte 2 a 59,99 euro, Assassin's Creed Odyssey Gold Edition a 34.99 euro, Marvel's Spider-Man GOTY Edition a 24.99 euro, Crash Team Racing Nitro Fueled a 19.99 euro, God of War a 14.99 euro, Borderlands 3 Super Deluxe Edition a 49.99 euro e Days Gone a 20,29 euro.

Giochi a meno di 15 euro

Volete spendere poco? Allora date una occhiata ai giochi in offerta a meno di 15 euro, in questa selezione citiamo Need for Speed Payback a 7.49 euro, Tomb Raider Definitive Edition a 2.99 euro, Gran Turismo Sport a 12.98 euro, The Dark Pictures Anthology Man of Medan a 14.99 euro, Need for Speed a 4.99 euro, Kingdom Come Deliverance e Detroit Become Human Digital Deluxe Edition a 12,98 euro l'uno.

Non è ancora disponibile invece la nuova Offerta della Settimana, potete vedere l'elenco completo dei giochi in promozione sul PlayStation Store. Fateci sapere nei commenti se avete trovato qualcosa di vostro gradimento.