PlayStation Store, nuove offerte del weekend: ci sono Cyberpunk 2077 e Assassin's Creed

Indecisi su cosa giocare sulle vostre PS5 e PS4 questo fine settimana? Il PlayStation Store vi viene incontro con alcuni suggerimenti, mettendo in sconto diversi giochi non sono in edizione standard, ma anche in eventuali Deluxe Edition più ricche di contenuti.

Lo store di casa Sony vi offre ad esempio Cyberpunk 2077 ad un prezzo scontato del 50% e dunque con la possibilità di farlo vostro a 24,99 euro; se siete abbonati a PlayStation Plus Premium potrete volendo anche provarlo gratis per 5 ore prima di procedere con l'acquisto, così da sperimentare le atmosfere di Night City prima di procedere con l'acquisto.

Offerte anche per diversi giochi Ubisoft: Assassin's Creed Valhalla Complete Edition è disponibile a 48,99 euro, un prezzo molto vantaggioso rispetto a quello di listino fissato a 139,99 euro. Spazio anche per la Deluxe Edition di Far Cry 6, proposta a 35,99 euro con sconto del 60%, mentre la Deluxe Edition di Watch Dogs Legion può essere vostra per 23,99 euro grazie allo sconto del 70%.

Se invece volete immergervi in una grande odissea RPG spaziale, la Mass Effect Legendary Edition è in offerta a 27,99 euro. Volete invece intrattenervi con platform storici? Ecco a voi Sonic Origins in versione Digital Deluxe a 26,99 euro. Per ulteriori offerte correte a consultare il PlayStation Store, così da scoprire quali saranno i titoli che vi intratterranno nel corso di questo fine settimana!