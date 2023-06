PlayStation Store, le nuove offerte del weekend: GTA e Red Dead Redemption 2 tra i saldi

La rovente stagione estiva è iniziata al meglio con le super offerte di giochi PS4 e PS5 a meno di 4 euro, insieme a tutta la serie di promozioni dell'ultimo periodo volta a celebrare un periodo di relax all'insegna del gaming su console. Eppure, il PlayStation Store continua ad essere popolato da grandi offerte con le promozioni del weekend.

La giornata di domani dà il via al mese di luglio, ed essendovi in concomitanza l'inizio del fine settimana sono sopraggiunte altre importanti offerte nella piattaforma digitale di Sony: tra i nomi più altisonanti del momento troviamo Prey, Grand Theft auto 5, Red Dead Redemption 2 e molto altro ancora. Ma quali sono i titoli migliori in saldo? Qui di seguito vi elenchiamo le promozioni più rilevanti:

Grand Theft Auto V Premium Edition passa da 34,99 euro a 14,99 euro;

Grand Theft Auto V PlayStation 5 passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

WWE 2K23 passa da 69,99 euro a 45,99 euro;

WWE 2K23 Edizione Digitale Cross-gen passa da 74,99 euro a 48,74 euro;

Assassin's Creed Valhalla PS4 e PS5 passa da 69,99 euro a 17,49 euro;

Red Dead Redemption 2 passa da 59,99 euro a 19,79 euro;

Red Dead Online passa da 19,99 euro a 9,99 euro;

Gotham Knights passa da 74,99 euro a 22,49 euro;

NBA 2K23 Edizione Digital Deluxe passa da 44,99 euro a 12,59 euro;

Lego Star Wars La saga degli Skywalker PS4 e PS5 passa da 59,99 euro a 23,99 euro;

PGA Tour 2K23 passa da 69,99 euro a 19,59 euro;

Marvel's midnight Suns passa da 69,99 euro a 27,99 euro;

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition passa da 59,99 euro a 29,99 euro;+

Far Cry 6 Deluxe Edition passa da 89,99 euro a 22,49 euro;

The Quarry per PS5 passa da 74,99 euro a 24,74 euro;

Mortal Kombat 11 passa da 49,99 euro a 9,99 euro;

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition passa da 39,99 euro a 9,99 euro;

Watch Dogs Legion Deluxe Edition passa da 79,99 euro a 11,99 euro;

Fallout 4 passa da 19,99 euro a 6,59 euro;

Mafia Definitive Edition passa da 39,99 euro a 13,99 euro;

L.A. Noire passa da 39,99 euro a 19,99 euro;

Ghostwire Tokyo passa da 69,99 euro a 27,99 euro;

Prey passa da 29,99 euro a 7,49 euro.

Tra le offerte del weekend del PlayStation Store sono presenti molti altri titoli. Eppure, complici i rumor degli ultimi giorni che vedono l'arrivo di una remastered o di un remake di Red Dead Redemption, tra le promozioni disponibili spicca su tutte anche quella del grande progetto targato Rockstar Games.