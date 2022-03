PlayStation Store: nuove offerte del weekend per risparmiare

Ci avviciniamo al fine settimana e su PlayStation Store tornano le offerte del weekend per risparmiare su una selezione di videogiochi per PlayStation 4 e PlayStation 5, ecco gli sconti più interessanti.

GTA V Premium Edition costa 14.69 euro mentre la carta prepagata Megalodon Shark costa 63.74 euro, in sconto anche NBA 2K22 per PS5 a 24.74 euro mentre la versione PS4 costa 23.09 euro e l'edizione 75esimo Anniversario ha un prezzo 49,99 euro.

Red Dead Redemption 2 costa 23.99 euro, Red Dead Online viene proposto a 9.99 euro, sconti anche su altri giochi Take-Two e 2K Games come Mafia Trilogy a 29.99 euro, Mafia Definitive Edition a 19.99 euro, Sid Meier's Civilization 6 a 8.99 euro, Sid Meier's Civilization VI Anthology a 24.99 euro e Borderlands 3 a 13,99 euro.

E ancora, Borderlands 3 Super Deluxe Edition costa 31.99 euro mentre il solo Season Pass ha un prezzo di 34,99 euro. Chiudiamo con The Outer Worlds a 19.79 euro, il Season Pass a 19.99 euro, il DLC Assassinio su Eridiano a 11.99 euro e il DLC Pericolo su Gorgone a 9,74 euro.

E se volete risparmiare ancora di più ci sono tanti giochi per PS4 e PS5 in sconto a meno di 5 euro solamente per un periodo limitato.