PlayStation Store: nuove offerte del weekend con tantissimi giochi in sconto

Da oggi e per tutto il fine settimana tornano le Offerte del Weekend sul PlayStation Store, con centinaia di giochi per PS4, PS5 e PSVR in vendita a prezzo speciale, una buona occasione per fare scorta di nuovi giochi per l'autunno... risparmiando.

Tra i giochi in promozione segnaliamo Blacksad Under the Skin a 7.99 euro, Aragami a 3.99 euro, Gravel a 2.99 euro, Suicide Guy a 1.59 euro, Xenon Racer a 2.99 euro, Dollhouse Deluxe Edition a 3.49 euro e Aragami Nightfall a 1,99 euro. La lista in realtà è molto più nutrita e include anche Jurassic World Evolution a 7.49 euro, RIVE a 2.24 euro, Serial Cleaner a 2.99 euro, Aerea a 1.99 euro, 8-Bit Hordes a 2.99 euro e Asterix & Obelix XXL 3 a 7,99 euro.

Trovate la lista completa delle offerte del weekend sul PlayStation Store, i giochi sono in vendita a prezzo scontato solamente per questo fine settimana, dunque avete pochissimi giorni di tempo per approfittare degli sconti sui giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Tra le altre promozioni attive, giochi per PlayStation a meno di 20 euro e giochi giapponesi in vendita a meno di 5 euro, come Metal Gear Solid V Ground Zeroes e Mega Man Legacy Collection, solamente per citarne due.