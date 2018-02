PlayStation Store: nuovi giochi in offerta a meno di dieci euro

Nuove offerte sul PlayStation Store:propone nuovi titoli per PlayStation 4 in promozione come parte dell'iniziativa "", la quale andrà avanti fino al prossimo 8 marzo.

Tra i giochi in offerta in questo momento troviamo Just Cause 3 (7.99 euro), Firewatch (7.99 euro), GTA III (6.99 euro), Tropico 5 (7.99 euro), Resident Evil 4 (8.99 euro), Metro Last Light Redux (4.99 euro), Resident Evil 5 (8.99 euro), Grim Fandango Remastered (4.99 euro), Transistor (6.99 euro), This War of Mines The Little Ones (9.99 euro), Shadow Warrior (9.99 euro) e Nex Machina (8.99 euro), solamente per citarne alcuni.

La lista completa dei giochi in promozione è disponibile sul PlayStation Store, ricordiamo inoltre che è ora attiva la nuova Offerta della Settimana dedicata a Fortnite.