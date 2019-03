PlayStation Store: nuovi giochi a meno di 20 e 10 euro, sconti e offerte

Il PlayStation Store ospita ora gli sconti Follie di Marzo e PlayStation Vintage, ma queste non sono le uniche offerte attualmente disponibili sul negozio online di Sony...

Tornano gli sconti Giochi a Meno di 20 euro e Giochi a Meno di 10 euro, con tante nuove offerte sui migliori titoli per PlayStation 4, a prezzo ridotto fino al 4 aprile.

Giochi a Meno di 20 euro

La promozione Giochi a Meno di 20 euro offre tantissimi titoli per PS4 a prezzo scontatissimo. Qualche esempio? Knack 2 a 12.99 euro, Gravity Rush 2 a 14.99 euro, Nioh Complete Edition a 19.99 euro, WipEout Omega Collection a 12.99 euro, Bulletstorm Full Clip Edition a 12.99 euro, Metal Gear Survive a 19.99 euro, Sudden Strike 4 a 14.99 euro, The Last Guardian a 14.99 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 19.99 euro e Little Nightmares Complete Edition a 12,99 euro.

Giochi a Meno di 10 euro

Anche l'offerta Giochi a Meno di 10 euro propone giochi a sconto piuttosto interessanti, tra i tanti citiamo Tropico 5 a 9.99 euro, Metro Last Light Redux a 4.99 euro, The Order 1886 a 9.99 euro, Metro Redux a 7.49 euro, Sleeping Dogs Definitive Edition a 4.99 euro, Saints Row Gat Out of Hell a 4.99 euro, Dragon Ball Xenoverse a 9.99 euro, Gravity Rush Remastered a 7.99 euro e Oddworld New n Tasty a 3,99 euro.