PlayStation Store: nuovi giochi si uniscono ai Doppi Sconti per il weekend

Continuano isul PlayStation Store. La promozione durerà fino al 23 novembre, per questo fine settimana inoltre si aggiungono nuovi giochi in promozione, conper gli abbonati PlayStation Plus.

Oltre ai Doppi Sconti ancora in corso, per tutto il weekend sarà possibile acquistare anche NHL 18, Marvel vs Capcom Infinite (Deluxe e Standard) e Madden NFL 18 a prezzo scontato del 35%, risparmio doppio (70%) per i membri Plus.

Tra gli altri giochi aderenti alla promozione Doppi Sconti troviamo anch Borderlands The Handsom Collection, No Man's Sky, Grand Theft Auto V, Mass Effect Andromeda, BioShock The Collection e Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, solamente per citarne alcuni. Per tutta la settimana inoltre sul PlayStation Store sarà possibile acquistare Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration al prezzo promozionale di 19,99 euro.