PlayStation Store: al via i nuovi sconti sui giochi per PS4 e PS5

Gli sconti di metà anno del PlayStation Store terminano tra pochissime ore - se avete adocchiato qualcosa di interessante, affrettatevi prima che sia troppo tardi - ma Sony non lascia mai i suoi giocatori a secco di offerte, e ha già dato il via ad una nuova serie di sconti sul proprio negozio digitale.

Tecnicamente, le nuove offerte del PlayStation Store non sono ancora raggiungibili attraverso un banner dedicato (dovrebbe apparire più tardi nella giornata odierna), ma sono già regolarmente attive per tutti i giocatori. Tramite una rapida ricerca abbiamo scoperto che tra i nuovi giochi a prezzo ridotto figurano The Witcher 3: Wild Hunt GOTY 9,99 euro (quest'anno riceverà l'update gratis a PS5), The Last of Us Remastered, God of War 3 Remastered e Uncharted: Nathan Drake Collection a 9,99 euro l'uno, The Last of Us: Left Behind stand-alone a 4,99 euro, Metro Redux (include 2033 e Last Light) a 4,49 euro, Shadow of the Colossus a 19,99 euro, A Way Out a 8,99 euro, Little Nightmares a 4,99 euro, Persona 5 a 17,99 euro, Bioshock Remastered a 14,99 euro, Code Vein a 14,69 euro e tanti giochi della serie Resident Evil: il quarto, il quinto e il sesto capitolo sono offerti a 7,99 euro l'uno, mentre Code: Veronica X è acquistabile a 5,99 euro. Resident Evil 7 costa 9,99 euro, mentre i remake di Resident Evil 2 e 3 sono offerti a 15,99 euro e 19,79 euro, rispettivamente.

Nell prossime ore apparirà anche il banner della promozione all'interno del PlayStation Store. Intanto, potete già approfittarne tenendo a mente che queste offerte saranno attive fino a giovedì 22 luglio.