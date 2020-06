PlayStation Store: nuovi sconti giochi rètro e offerta della settimana

Nuova ondata di sconti sul PlayStation Store europeo, come ogni mercoledì il negozio digitale di Sony si aggiorna con nuovi contenuti e promozioni sui migliori videogiochi per PS4, ora in vendita a prezzi ridotti solo per un periodo limitato.

Offerta della Settimana

Protagonista dell'Offerta della Settimana è SnowRunner, proposto in versione standard a 33.49 euro anzichè 49,99 euro. Prezzo promozionale valido fino al 25 giugno.

SnowRunner ti mette alla guida di potenti veicoli e ti permette di conquistare ambienti estremamente ostili grazie al simulatore di terreni più avanzato di sempre. Guida 40 veicoli tra marchi come Ford, Chevrolet e Freightliner e lascia il segno su un vasto mondo tutto da esplorare.

Sconti giochi rimasterizzati e rètro

Fino al 2 luglio è invece possibile accedere a una selezione di giochi rètro e rimasterizzati a prezzi scontati. Tra i tanti segnaliamo Call of Duty Modern Warfare Remastered a 15.99 euro, Assassin's Creed The Ezio Collection a 17.99 euro, Dark Souls Remastered a 14.99 euro, Sleeping Dogs Definitive Edition a 4.49 euro, Shadow of the Colossus a 9.99 euro, Devil May Cry HD Collection & DMC4 Special Edition Bundle a 19.79 euro, Okami HD a 7.99 euro e Metro 2033 e Metro Redux a 4,99 euro l'uno.