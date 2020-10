PlayStation Store nuovi sconti: ecco l'Offerta della Settimana

Come ogni mercoledì il PlayStation Store europeo si aggiorna con la nuova Offerta della Settimana dedicata ad uno dei giochi PS4 più amati e popolari, in questo caso parliamo di una produzione targata Ubisoft...

Ci riferiamo ad Assassin's Creed Odyssey, la versione Standard costa 17.49 euro mentre la Gold Edition ha un prezzo di 29.99 euro, lo sconto è pari al 75% nel primo caso e 70% nel caso dell'Edizione Gold, entrambe le promozioni sono valide fino al 15 ottobre.

La Gold Edition di Assassin's Creed Odyssey include il gioco e il Season Pass, quest'ultimo vi darà accesso a due nuove espansioni divise in tre episodi ciascuna, oltre alla missione bonus I Segreti di Grecia e due giochi completi in versione rimasterizzata: Assassin's Creed 3 e Assassin's Creed Liberation.

Una buona occasione per recuperare questo titolo in vista dell'arrivo di Assassin's Creed Valhalla, ideale terzo capitolo della trilogia che include anche Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey. Sul PlayStation Store sono ancora in corso le offerte sui migliori giochi PS4 a meno di 15 euro, in questo modo potrete ampliare la vostra softeca a prezzi estremamente contenuti. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.