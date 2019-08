PlayStation Store: nuovi sconti PS4 e giochi a meno di 20 e 10 euro

Tramite le pagine del PlayStation Blog europeo, Sony ha annunciato l'avvio di una nuova serie di sconti sui migliori giochi PS4, con offerte che vi permetteranno di risparmiare fino al 65% sull'acquisto dei giochi del catalogo PlayStation.

Tra i nuovi giochi in offerta fino al 4 settembre troviamo Assetto Corsa, BioShock The Collection, DiRT Rally 2.0, Elex, Grand Theft Auto V, HITMAN, Just Cause 4 Gold Edition, Mafia III, Mortal Kombat XL, Project CARS 2, RIDE 3, The Witcher 3 Wild Hunt, Vampyr, XCOM 2 e tanti altri ancora.

PlayStation Presents

Gli sconti della serie PlayStation Presents andranno avanti fino al 18 settembre, in elenco trovano spazio titoli come Life is Strange 2, Massira, Meow Motors, Minit, Surviving Mars, Tacoma, Puyo Puyo Champions, Guacamelee 2 e Deponia, solamente per citarne alcuni.

Giochi PS4 a meno di 20 e 10 euro

Anche in questo caso la lista è lunga e include giochi come V-Rally 4, Tiny Metal, Knack 2, Killzone Shadow Fall, Gungrave 2, WRC Collection, Tropico 5, Subject 13, Spy Chameleon, Journey, Bound by Flame e Agents of Mayhem, offerte valide fino al 4 settembre 2019.

Al momento gli sconti non sono ancora attivi in Italia, le promozioni dovrebbero diventare effettive dal pomeriggio di oggi, mercoledì 21 agosto. Per la lista completa ed i prezzi aggiornati vi rimandiamo al PlayStation Store, su alcuni titoli sono previsti sconti aggiuntivi per gli abbonati PlayStation Plus.