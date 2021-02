PlayStation Store, nuovi sconti PS4 e PS5: ritornano le promozioni PlayStation Indies

Come ogni nuovo mercoledì, è tempo di nuove promozioni per gli utenti Sony, con l'avvio di nuovi sconti su PlayStation Store. In attesa dell'annuncio dei giochi PS Plus gratis a marzo, ecco tutti i dettagli.

L'iniziativa è al momento già attiva sul PlayStation Store italiano, con tanto di pagina dedicata a PlayStation Indies. Ovviamente, gli sconti saranno attivi solamente per un periodo di tempo limitato, che avrà termine in data 4 marzo 2021. Sino ad allora, sono moltissimi i giochi Indie che possono essere recuperati a prezzo ridotto. Di seguito, vi riportiamo alcuni esempi si produzioni indipendenti particolarmente meritevoli:

Gris : scontato del 60%, è proposto a 6,79 euro;

: scontato del 60%, è proposto a 6,79 euro; Crypt of the NecroDancer : scontato dell'80%, è proposto a 3,19 euro;

: scontato dell'80%, è proposto a 3,19 euro; Arise A Simple Story : scontato del 40%, è proposto a 11,99 euro;

: scontato del 40%, è proposto a 11,99 euro; Limbo & Inside Bundle : scontato del 75%, è proposto a 6,74 euro;

: scontato del 75%, è proposto a 6,74 euro; Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto : scontato del 60%, è proposto a 5,79 euro;

: scontato del 60%, è proposto a 5,79 euro; Cloudpunk : scontato del 35%, è proposto a 16,24 euro;

: scontato del 35%, è proposto a 16,24 euro; Return of the Obra Dinn : scontato del 25%, è proposto a 17,99 euro;

: scontato del 25%, è proposto a 17,99 euro; Cuphead : scontato del 25%, è proposto a 14,99 euro;

: scontato del 25%, è proposto a 14,99 euro; Trine Trilogy: scontato del 75%, è proposto a 7,49 euro;

In chiusura, vi ricordiamo che Sony ha fissato un nuovo appuntamento per la serata di giovedì 25 febbraio: la Redazione seguirà lo State of Play in diretta sul Canale Twitch di Everyeye.