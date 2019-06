PlayStation Store: nuovi sconti del weekend sui migliori giochi PS4!

Sony lancia una nuova promozione per questo caldo weekend di fine giugno, con sconti fino al 50% sui migliori videogiochi del catalogo PlayStation 4, offerte valide da oggi e per tutto il fine settimana, fino al primo luglio.

Tra i tanti giochi in offerta troviamo Red Dead Redemption 2 a 39.99 euro, Call of Duty Black Ops 4 Digital Deluxe Edition a 49.99 euro, The Crew 2 Deluxe Edition a 19.99 euro, Battlefield V a 29.99 euro, NBA 2K19 a 14.99 euro, The Sims 4 Deluxe Party Edition a 19.99 euro, Far Cry New Dawn a 21.99 euro, WWE 2K19 a 14.99 euro, Need for Speed Payback a 14.99 euro, World War Z a 24.99 euro e tanti altri ancora, che potete visualizzare nella pagina Sconti PS4 sul PlayStation Store.

Queste offerte si uniscono ai Mega Sconti Sony ed alla nuova Offerta della Settimana dedicata a BioShock The Collection, in vendita ora a poco meno di nove euro. Un periodo decisamente interessante per arricchire la propria ludoteca risparmiando, non siete d'accordo? Fateci sapere nello spazio commenti qui sotto se avete già deciso cosa acquistare in questo fine settimana di sconti pazzi.