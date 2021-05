PlayStation Store: un nuovo gioco si aggiunge a sorpresa agli sconti del weekend

A sorpresa, un gioco si aggiunge ai saldi flash del PlayStation Store, da oggi e fino al 25 maggio è possibile acquistare PGA TOUR 2K21 Digital Deluxe a prezzo scontato, risparmiando oltre il 60% sul prezzo di listino.

La Deluxe Edition del gioco di golf 2K Games con licenza ufficiale PGA costa 23.09 euro invece di 69.99 euro con un risparmio del 67% sul prezzo di listino, offerta valida fino al 25 maggio.

Questa versione include oltre al gioco anche il pacchetto Golden Touch Pack con driver e putter placcati in oro, il pacchetto CodeChaos MyPlayer che include scarpe da golf Adidas CodeChaos BOA, polo, pantaloni e cappellino marchiati Adidas e 2K, disegnati appositamente per il gioco. Inoltre sono inclusi 2.300 crediti in valuta virtuale per acquistare altri capi di abbigliamento da usare in-game.

Questo weekend è ricchissimo di sconti sul PlayStation Store, nel momento in cui scriviamo sono disponibili le offerte su Destiny 2 oltre agli sconti su giochi classici, rètro e remaster, tutto questo senza dimenticare i bonus gratis PlayStation Play at Home per tutti, anche senza bisogno di essere abbonati al servizio PlayStation Plus. Un fine settimana pieno di giochi da comprare a prezzo scontato, in attesa della partenza delle offerte PlayStation Days of Play il 26 maggio.