PlayStation Store: nuova offerta della settimana con una recente esclusiva PS5 in sconto

Mentre sono ancora in corso gli sconti della Golden Week su PlayStation Store, Sony lancia la nuova offerta della settimana dedicata ad un gioco PlayStation 5 uscito di recente. Avete capito di quale titolo stiamo parlando?

Parliamo ovviamente di Ghostwire Tokyo in sconto, la versione base costa 46.19 euro mentre la Deluxe Edition è in vendita a 59.39 euro, questa edizione speciale include oltre al gioco anche il Pacchetto Stile Streetwear e il DLC Completo Shinobi e Armi Kunai.

Ghostwire Tokyo è uscito a marzo su PC e in esclusiva console PlayStation 5, sviluppato da Tango Gameworks (autori della serie The Evil Within) il gioco si presenta come un titolo dalla forte connotazione horror, tra Yokai e leggende metropolitane giapponesi. Un prodotto affascinante, anche se non perfetto, da (ri)scoprire se amate le atmosfere e lo stile tipico dei giochi giapponesi.

Le sorprese però non finiscono qui perché anche NBA 2K22 è in offerta su PlayStation Store, la versione PS4 costa 9.79 euro mentre l'edizione next-gen per PlayStation Store è in vendita a 14,99 euro. Due belle offerte che vi permetteranno di risparmiare su titoli piuttosto recenti del catalogo PlayStation, le promozioni andranno avanti per una settimana, trascorso questo periodo i due giochi torneranno in vendita a prezzo pieno.