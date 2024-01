PlayStation Store: nuova offerta della settimana e giochi a meno di 20 euro

Si rinnovano le promo su PlayStation Store a partire dalla nuova offerta della settimana, senza dimenticare una carrellata di giochi di vario genere per PS4 e PS5 in sconto a meno di 20 euro, approfittatene subito se volete risparmiare!

Offerta della Settimana

E' Destiny 2 il protagonista della nuova offerta della settimana su PlayStation Store con Destiny 2 L'Eclissi in vendita a 16.49 euro, il bundle Destiny 2 L'Eclissi + Pass Annuale costa 32.99 euro,

Destiny 2 Collezione Arsenale (Pacchetto 30 anni e Pacchetto I Rinnegati) è in vendita a 7.49 euro e infine il Pacchetto Destiny 2 30 Anni di Bungie viene proposto a 4,99 euro invece di 24,99 euro.

Giochi PS5 e PS4 a meno di 20 euro

Sono tanti i giochi a meno di 20 euro su PlayStation Store, in questa fascia di prezzi rientrano ad esempio Mortal Kombat X, Resident Evil Village Gold Edition, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Horizon Zero Dawn Complete Edition (include il gioco originale e il DLC The Frozen Wilds), Goat Simulator 3, LEGO Marvel Super Heroes, Team Sonic Racing, Resident Evil 3 Remake, Call of Duty Modern Warfare Remastered, Resident Evil 2 Remake, Mad Max, Diablo III Eternal Collection, Control Ultimate Edition e Resident Evil 7 Biohazard.