PlayStation Store: nuova offerta della settimana con un gioco PS4 e PS5 a meno di 20 euro

Nuova offerta della settimana sul PlayStation Store, da oggi e fino al primo febbraio è possibile acquistare un gioco molto amato del catalogo PS4 e PS5 a prezzo scontato, in offerta a meno di 20 euro.

Parliamo di Mortal Kombat 11 per PS4 e PS5 a 17.49 euro invece di 49.99 euro, molto interessante anche il Bundle Add-On Ultimate di Mortal Kombat 11 in vendita a 19.99 euro, questo pacchetto include il Kombat Pack 1&2 e l'espansione Aftermath.

Il Kombat Pack 2 vi permetterà di accedere a tre nuovi personaggi (Mileena, Rain e Rambo) mentre il primo Kombat Pack include Shang Tsung, Nightwolf, Terminator T-800, Sindel, Il Joker e Spawn, oltre a sei pacchetti skin e sette skin esclusive non disponibili in altro modo. L'espansione Aftermath comprende invece un nuovo arco narrativo, tre personaggi (Sheeva, Fujin e RoboCop) e tre pacchetti skin per personalizzare l'aspetto estetico dei lottatori.

Davvero niente male, tutto quello che serve per vivere l'esperienza completa di Mortal Kombat 11 con i due Kombat Pack e il DLC storia Aftermath. In alternativa potete acquistare anche il gioco base che vi garantirà comunque ore di puro divertimento e decidere poi in un secondo momento se acquistare l'espansione Aftermath o uno dei due pacchetti aggiuntivi con skin e personaggi extra.