PlayStation Store: la nuova offerta della settimana per un gioco amatissimo

Oltre agli sconti della serie A Tutto Giappone sul PlayStation Store parte oggi la nuova offerta della settimana che coinvolge un gioco molto amato per PS4 e PS5... un gioco... o meglio, più giochi.

Parliamo infatti di Mass Effect Legendary Edition in offerta a 46.69 euro invece di 69.99 euro con un risparmio del 29 sul normale prezzo di listino al pubblico. Avete tempo fino al 30 settembre per acquistare il bundle che include le edizioni rimasterizzate di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 con tutti i DLC, un pacchetto completo per (ri)vivere l'emozionante saga di BioWare.

Una bella occasione per riscoprire la serie in attesa di Mass Effect Next-Gen, annunciato ma ancora privo di una finestra di lancio. Mass Effect Andromeda non è stato accolto positivamente da pubblico e critica ma EA ha intenzione di rilanciare la serie e Mass Effect Legendary Edition è solamente il primo passo per guardare al futuro del brand, del resto l'IP di Mass Effect resta ancora oggi molto amata e popolarissima in tutto il mondo.

Restando in casa Electronic Arts vi segnaliamo la promozione su EA Play a meno di un euro, il primo mesi costa pochi centesimi su PS4 e PS5 e potete usare l'abbonamento anche per giocare in anticipo a FIFA 22 a partire dal 22 settembre.