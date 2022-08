PlayStation Store: nuova offerta della settimana su un gioco amatissimo

Oltre agli sconti della serie Divertimento Continuo, il PlayStation Store ospita anche la nuova offerta della settimana dedicata ad un gioco particolarmente amato e piuttosto recente del catalogo PlayStation 4 e PlayStation 5.

Questa settimana il gioco protagonista della promozione su PlayStation Store è SIFU, proposto in versione Standard a 27.99 euro per PS4 e PS5 mentre la Deluxe Edition costa 34.99 euro invece di 49.99 euro, sempre disponibile per entrambe le console Sony. Questa edizione include il gioco completo, la colonna sonora originale e un artbook digitale mentre l'edizione Standard include solamente il gioco senza bonus di nessun tipo.

Sifu è la storia di un giovane allievo di Kung Fu e del suo percorso in cerca di vendetta, sulle tracce degli assassini della sua famiglia. Solo contro tutti, nessun alleato, soltanto nemici. Per riuscire nella sua impresa e onorare il ricordo della sua famiglia, potrà fare affidamento solo sulla sua padronanza del Kung Fu e su un misterioso ciondolo.

SIFU è in sconto fino al 7 settembre 2022, nel frattempo vi ricordiamo che su PlayStation Store ci sono anche tanti giochi a meno di 5 euro, una bella occasione per arricchire la propria libreria con alcuni giochi classici e indie as un prezzo davvero contenuto.