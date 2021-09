PlayStation Store: la nuova offerta della settimana su un gioco leggendario

Come ogni mercoledì è online la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store dedicata ad un gioco leggendario... e il termine non è usato a caso dal momento che parliamo di The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition.

Il gioco è in vendita fino al 7 ottobre a 14.99 euro invece di 59.99 euro, con un risparmio del 75% sul prezzo di listino. La Special Edition di Skyrim include non solo migliorie tecniche ma anche tutti i DLC e il supporto per le mod, un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni in una edizione ricchissima di novità, in attesa della versione speciale in uscita a novembre per festeggiare il decimo anniversario dal lancio, avvenuto l'11 novembre 2011 (11/11/11).

Se volete spendere meno potete dare una occhiata alle altre offerte del PlayStation Store con tanti giochi PS4 e PS5 a meno di tre euro, cifra che vi permetterà di comprare giochi indie e AA/AAA datati ma ancora interessanti a questa cifra, come Thief di Square Enix. Aumentando il budget invece troviamo in sconto una serie di giochi PlayStation a meno di 20 euro, in questo caso la selezione è composta comprensibilmente da titoli più recenti e ci sono anche hit come God of War.