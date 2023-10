Al via su PlayStation Store la nuova offerta della settimana: un gioco nuovo sotto prezzo!

Oltre ai saldi d'autunno su PlayStation Store, arriva anche la nuova offerta della settimana dedicata ad un gioco recentissimo uscito lo scorso mese di settembre e ora in vendita sotto il prezzo di listino.

Parliamo di The Crew Motorstorm, tutte le edizioni sono scontate del 20% in versione PS4 e PS5.

The Crew Motorfest Standard Edition Cross-Gen Bundle costa 63.99 euro e la Standard Edition per PS4 costa 55.99 euro.

La Gold Edition costa 84.99 euro e include oltre al gioco (PS4 e PS5) anche il Pass Anno 1 con 25 veicoli (3 auto al lancio e 2 veicoli nuovi ogni mese). Infine la Ultimate Edition costa 101.99 euro e include in aggiunta al gioco e al Pass Anno 1 anche il Pacchetto Fitted Ultimate e i DLC Fitted Rainbow e Fitted Jungle.

Una buona occasione per acquistare un gioco di recentissima uscita ad un prezzo contenuto, l'offerta è valida solamente per una settimana, trascorso questo periodo di tempo The Crew Motorfest tornerà ad essere venduto a prezzo pieno. The Crew Motorfest è in sconto a ottobre su tutti i principali marketplace fisici e digitali come parte di una manovra di rilancio del gioco, il quale non è riuscito a raggiungere un pubblico vasto al lancio, oscurato dal debutto di altri titoli forse più attesi dal pubblico.