PlayStation Store: nuova offerta della settimana su un gioco recentissimo, uscito a marzo

In contemporanea con gli sconti sui giochi classici e rètro per PS4 e PS5, su PlayStation Store è arrivata anche la nuova offerta della settimana dedicata ad un gioco recentissimo, uscito da poco meno di due mesi.

Parliamo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin di Square Enix, proposto in versione Standard per PS4 e PS5 a 52.49 euro invece di 69.99 euro mentre la Deluxe Edition costa 74.99 euro invece di 99.99 euro e include oltre al gioco completo anche il Season Pass con le missioni extra Cimenti di Bahamut, Il Re Dragone, Gilgamesh, Errante Dimensionale e Different Future, oltre all'artbook digitale e la mini colonna sonora sempre in formato digitale.

Una buona occasione per acquistare Stranger of Paradise Final Fantasy Origin su PlayStation 4 e PlayStation 5, lo sconto non è altissimo ma bisogna considerare che parliamo di un titolo piuttosto recente e ancora venduto a prezzo pieno.

Se volete spendere meno vi rimandiamo ai giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di due euro, con produzioni indie, AAA e AA datati ma sempre validi come OnRush di Codemasters e Murdered Soul Suspect di Square Enix. Per gli abbonati PlayStation Plus ci sono tanti giochi in offerta con percentuali di sconto maggiori e promozioni esclusive per gli iscritti al servizio.