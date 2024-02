PlayStation Store: la nuova offerta della settimana è un... miraggio!

Su PlayStation Store torna l'offerta della settimana, insieme agli sconti Mega Marzo, da oggi potete anche acquistare un gioco in offerta speciale solo per sette giorni. Dal titolo probabilmente avrete già capito di cosa si tratta...

Parliamo naturalmente di Assassin's Creed Mirage scontato del 40%, questo vuol dire che il gioco base è in vendita a 29.99 euro mentre la Master Assassin Edition costa 53,99 euro: questa include, oltre al gioco, anche il Pacchetto Deluxe con completo, livree per aquila e cavalcatura, pugnale e spada, artbook digitale e colonna sonora oltre al Pacchetto Maestro Assassino e quattro pacchetti estetici extra.

Ma le sorprese non finiscono qui perché per tutta la settimana troviamo in offerta anche altri giochi della serie tra cui Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition a 22.49 euro, Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok a 15.99 euro, Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition a 16.99 euro, Assassin's Creed Odyssey Gold Edition a 19.99 euro e infine Assassin's Creed Origins a 15.99 euro e Assassin's Creed Origins Deluxe Edition a 19,99 euro.

Una buona occasione dunque per recuperare in offerta i giochi più recenti della serie Assassin's Creed, in sconto solamente per una settimana, dunque se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi.