PlayStation Store: la nuova offerta della settimana ci porta negli anni '90

Nuova offerta della settimana su PlayStation Store, come ogni mercoledì il negozio digitale di Sony si rinnova con una promo esclusiva su un gioco per PS4 e PS5. Questa volta si torna al passato, dritti dritti ai gloriosi anni '90!

Parliamo, probabilmente lo avrete intuito, di Tomb Raider 1-3 Remastered in offerta, la raccolta è ora in vendita a 22.49 euro invece di 29,99 euro con un risparmio del 25% sul prezzo di listino. La promozione è valida fino al 28 marzo ed è sicuramente interessante per tutti coloro che vogliono recuperare la trilogia di Lara Croft, questo pacchetto include infatti i seguenti giochi:

Tomb Raider I + Unfinished Business

Tomb Raider II + Golden Mask

Tomb Raider III + The Lost Artifact

Dunque in un solo bundle trovano spazio le versioni rimasterizzate di Tomb Raider, Tomb Raider II e Tomb Raider III (usciti tra il 1996 e il 1998) con le relative espansioni single player. Tutti e tre i giochi hanno subito un leggero lifting grafico, un adeguamento tecnologico per quanto riguarda modelli poligonali, texture e animazioni, controlli rinnovati (ma state tranquilli, si possono comunque usare i controlli classici) e non mancano migliorie alla Qualify of Life, con correzioni di bug e sessioni di gioco rese più scorrevoli rispetto al passato.