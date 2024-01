PlayStation Store: la nuova offerta della settimana ci porta su Pandora

Su PlayStation Store sono iniziate le offerte per l'anno nuovo con sconti fino al 75% ma non solo perché torna anche l'offerta della settimana su un gioco recentissimo del catalogo Ubisoft, scontato sia su PS4 che su PS5.

Parliamo naturalmente di Avatar Frontiers of Pandora in offerta fino al 25 gennaio, con ben tre edizioni in vendita a prezzo scontato. La Standard Edition costa 53.59 euro invece di 79.99 euro e oltre al gioco include anche il DLC Pacchetto Esclusivo Guerriero Aranahe, c'è poi la Gold Edition proposta a €82,49 invece di €109,99 con un risparmio del 25% sul prezzo di listino.

La Gold Edition include il gioco completo, il Pacchetto Esclusivo Guerriero Aranahe, due DLC (in arrivo prossimamente), una missione extra e una serie di contenuti bonus aggiuntivi. Infine la Ultimate Edition è in vendita a €97,49 invece di 129.99 euro e include tutti i contenuti della Gold Edition con l'aggiunta del Pacchetto Ultimate e dell'artbook digitale.

Il gioco Ubisoft basato sulla saga cinematografica di James Cameron è uscito lo scorso mese di dicembre ricevendo una tiepida accoglienza da parte del pubblico e della stampa. Come sottolineato nella nostra recensione di Avatar Frontiers of Pandora si tratta sicuramente di un titolo piacevole ma in parte troppo limitato sotto alcuni aspetti.