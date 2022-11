PlayStation Store: la nuova offerta della settimana ha per protagonista un assassino

Come ogni mercoledì arriva la nuova offerta della settimana su PlayStation Store, questa volta dedicato ad una celebre saga: parliamo di Hitman, con vari episodi della serie proposti a prezzo ridotto solamente per sette giorni.

Iniziamo con Hitman 3 Standard Edition a 24.99 euro invece di 69.99 euro mentre Hitman Trilogy costa 34.99 euro, sicuramente un buon prezzo per un pacchetto che include le edizioni standard di Hitman, Hitman 2 e Hitman 3. Il solo Hitman 2 costa invece 10.49 euro, infine c'è Hitman Game of the Year Edition a 8.99 euro, questa versione include oltre al gioco base anche i seguenti contenuti:

Tutte le missioni e i luoghi della prima stagione di Hitman

Campagna extra Paziente zero con 4 missioni inedite

3 nuovi contratti Escalation tematici

3 nuovi completi

3 nuove armi

Una settimana interamente dedicata a Hitman dunque, una delle serie più amate e vendute della storia dei videogiochi. Su PlayStation Store sono in vendita anche tanti giochi PS4 e PS5 a meno di 15 euro, una fascia di prezzo che permette di acquistare giochi come Life is Strange 2 Stagione Completa, Borderlands The Handsome Collection, Planet Coaster Edizione Console, Ni No Kuni II Il Destino di un Regno, Far Cry Primal APEX Edition, Hellpoint, Last Day of June e Power Rangers Battle for the Grid.