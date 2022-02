PlayStation Store: la nuova offerta della settimana vi farà risparmiare fino al 60%

Come ogni mercoledì torna l'offerta della settimana sul PlayStation Store, dedicata ad un gioco piuttosto popolare del catalogo PS4 e PS5: parliamo di Assassin's Creed Valhalla, scontato fino al 60%, indubbiamente una bella occasione di risparmio sul titolo di casa Ubisoft.

La versione standard per PS4 e PS5 costa 27.99 euro invece di 69.99 euro, la Ultimate Edition ha un prezzo di 47.99 euro invece di 119.99 euro: questa versione include il gioco completo, il Season Pass, il DLC La Leggenda di Beowulf e il Pacchetto Ultimate con tre DLC aggiuntivi. Delle buone offerte per acquistare il più recente episodio della saga degli Assassini a prezzo scontato in edizione standard o Ultimate Edition.

Il Season Pass di Assassin's Creed Valhalla costa 19.99 euro e include la missione bonus La Leggenda di Beowulf e le espansioni La Collera dei Druidi e L'Assedio di Parigi mentre L'Alba del Ragnarok non è incluso nel Season Pass e dovrà quindi essere acquistato separatamente.

Le offerte del PlayStation Store non finiscono qui