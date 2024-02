PlayStation Store: nuova offerta della settimana per risparmiare

PlayStation Store si aggiorna con la nuova offerta della settimana, dedicata questa volta ad un gioco famosissimo di Bandai Namco disponibile sia su PS4 che su PS5. E no, non è Elden Ring...

Parliamo di Tales of Arise in offerta dopo aver fatto la sua comparsa su PlayStation Plus Extra/Premium e Xbox Game Pass, chiunque desiderasse però acquistare il gioco può farlo ora per una settimana a prezzo ridotto rispetto al listino.

Il gioco base costa 14.79 euro invece di 39.99 euro, Tales of Arise Beyond the Dawn Edition costa 39.59 euro e include oltre al gioco l'espansione Beyond the Dawn.

Tales of Arise Beyond the Dawn Deluxe Edition è in offerta a 49.59 euro, questa versione include il gioco con il DLC e i contenuti aggiuntivi Pacchetto Iniziale, Pacchetto Viaggio Premium e Pacchetto Personaggi Classici e Musiche.

Infine Beyond the Dawn Ultimate Edition costa 59.99 euro e include tutti i contenuti della Deluxe Edition con l'aggiunta del Pacchetto Costumi/Oggetti Premium e di ben 21 costumi aggiuntivi e oggetti extra. Se non siete interessati al gioco ma alla sola espansione, Beyond the Dawn costa 19.79 euro, offerta valida fino a mercoledì 28 febbraio.

Si tratta di una bella occasione per recuperare uno dei giochi più acclamati della saga ruolistica di Bandai Namco.