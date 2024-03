PlayStation Store: nuova offerta della settimana, in sconto un gioco uscito a febbraio

La nuova offerta della settimana su PlayStation Store è dedicata ad un gioco recentissimo del catalogo PlayStation, un titolo uscito a febbraio e già disponibile a prezzo ridotto in versione Digital Deluxe Edition. Avete capito di quale gioco si tratta? Secondo noi si...

Parliamo di Suicide Squad Kill The Justice League Edizione Deluxe Digitale in vendita a 65.99 euro invece di 109.99 euro, questa versione include oltre al gioco completi anche un set di costumi della Justice League, tre armi note di Maschera Nera, Pupazzetti d'oro della Squad per armi, un gettone del Pass Battaglia e Variazioni Colore Senza Ombra.

WB Games specifica che il gettone può essere usato per "riscattare per l'accesso al Pass Battaglia Premium (stagioni da 1 a 4 Pass Battaglia, dipende dalla disponibilità)", con il limite di un pass battaglia per ogni stagione.

La versione Standard di Suicide Squad è in vendita al prezzo pieno di 79.99 euro dunque è facile capire come questa Deluxe Edition risulti più conveniente, se siete interessati ad acquistare il nuovo videogioco di Rocksteady.

