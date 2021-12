PlayStation Store: nuova offerta del weekend su un gioco recentissimo per PS4 e PS5

Sul PlayStation Store sono partite a inizio settimana le offerte di fine anno sui giochi PS4 e PS5 ma non solo, perchè oggi parte anche l'offerta del weekend su un gioco recentissimo del catalogo PlayStation.

Ci riferiamo a Call of Duty Vanguard, scontato in edizione Standard e Cross-Gen Bundle. La versione PS4 di Call of Duty Vanguard costa 52.49 euro mentre il Cross-Gen Bundle costa 63.99 euro, questa edizione include il gioco per PS4 e PS5, la mappa Pacific di Call of Duty Warzone accessibile in anteprima, il pacchetto Armi Prima Linea e cinque ore di PE Doppi per le armi.

L'offerta è valida fino al 7 dicembre, avete dunque tutto il tempo necessario per ricaricare il portafoglio del PSN e procedere con l'acquisto nel caso siate interessati ad aggiungere il nuovo Call of Duty Vanguard alla vostra libreria digitale di giochi per PlayStation.

Se invece volete spendere meno ricordatevi di dare uno sguardo ai giochi in sconto a meno di 5 euro e alle offerte del PlayStation Store con giochi a meno di due euro, idee e consigli per tutte le tasche tra giochi indipendenti e produzioni AAA e AA datate ma pur sempre valide come Metal Gear Solid V The Definitive Experience e Darksiders Warmastered Edition.